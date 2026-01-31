Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rami cambia palcoscenico: l'ex Milan è diventato un attore teatrale di successo

Rami cambia palcoscenico: l'ex Milan è diventato un attore teatrale di successo TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 14:04Calcio estero
Michele Pavese

Dopo una carriera di grande successo e la partecipazione televisiva a "Danse avec les stars" (il "Ballando con le stelle" francese), Adil Rami sorprende ancora una volta e cambia palcoscenico. Campione del mondo 2018 con la Francia, l’ex difensore è infatti il protagonista della commedia "Le Jeu de la Vérité" all’Apollo Théâtre di Parigi, nel XI arrondissement, in programma dal 21 gennaio scorso.

Intervistato poco prima di salire sul palco, Rami ha raccontato con ironia la sua nuova sfida: "Non imparavo un testo a memoria da quando facevo le recite alle medie", ha confessato. La recitazione rappresenta per lui un mondo completamente nuovo, ma l’ex calciatore sembra affrontarlo con la stessa determinazione che lo ha portato in cima al mondo. Prima di entrare in scena, con un gesto quasi scaramantico, l'ex Milan sistema il suo iconico baffo e si carica con alcune frasi propiziatorie.

Rami, appassionato di Walt Disney, porta sul palco la stessa grinta e presenza che lo hanno contraddistinto in campo, sorprendendo chi lo conosce solo come atleta. Questa nuova avventura teatrale segna un altro capitolo nella sua vita, dimostrando la sua versatilità e la voglia di mettersi alla prova in ambiti totalmente diversi dallo sport. Tra risate e battute, il campione francese conferma ancora una volta di saper catturare l’attenzione del pubblico, anche lontano dal rettangolo verde.

Articoli correlati
Giroud torna al gol, siparietto con Rami: "Mi sei mancato, sei sempre bello come... Giroud torna al gol, siparietto con Rami: "Mi sei mancato, sei sempre bello come un tempo"
Rami critica Balerdi: "Da quello che vedo, non è affatto un leader. E troppi errori... Rami critica Balerdi: "Da quello che vedo, non è affatto un leader. E troppi errori tecnici"
Rami critica l'atteggiamento di De Zerbi: "È un po' troppo duro. A volte al limite"... Rami critica l'atteggiamento di De Zerbi: "È un po' troppo duro. A volte al limite"
Altre notizie Calcio estero
Luis Enrique: "Ci sono aspettative alte ma non possiamo vincere sempre 3 o 5-0..."... Luis Enrique: "Ci sono aspettative alte ma non possiamo vincere sempre 3 o 5-0..."
Rami cambia palcoscenico: l'ex Milan è diventato un attore teatrale di successo Rami cambia palcoscenico: l'ex Milan è diventato un attore teatrale di successo
Barcellona, nessun colpo last-minute. Laporta: "Cancelo ci basta, mercato chiuso"... Barcellona, nessun colpo last-minute. Laporta: "Cancelo ci basta, mercato chiuso"
L'Al Nassr cede uno degli esuberi: il brasiliano Wesley in prestito alla Real Sociedad... UfficialeL'Al Nassr cede uno degli esuberi: il brasiliano Wesley in prestito alla Real Sociedad
Il Lens vince e torna primo. Sage se la ride: "Un po' di pressione sul PSG..." Il Lens vince e torna primo. Sage se la ride: "Un po' di pressione sul PSG..."
Il Salisburgo sostituisce subito Rasmussen: arriva il talento tedesco Drexler UfficialeIl Salisburgo sostituisce subito Rasmussen: arriva il talento tedesco Drexler
Ricordate Alibec? Dopo sei mesi torna al Farul: ci giocherà per la quarta volta in... UfficialeRicordate Alibec? Dopo sei mesi torna al Farul: ci giocherà per la quarta volta in carriera
Union Berlino, 2 gol in pochi minuti non bastano: Ljubicic ceduto al Fortuna Dusseldorf... UfficialeUnion Berlino, 2 gol in pochi minuti non bastano: Ljubicic ceduto al Fortuna Dusseldorf
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
4 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
5 Il bomber manda nuovi segnali alla Juve, Tuttosport in apertura: "Kolo: fino alla fine"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.1 Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici
Immagine top news n.2 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Immagine top news n.3 Atalanta, interrotta la trattativa con il Fenerbahce per Lookman: resta l'Atletico. Il punto
Immagine top news n.4 Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan
Immagine top news n.5 Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito
Immagine top news n.6 Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...
Immagine top news n.7 Mateta-Milan, operazione da 35 milioni. Contratto fino al 2030: si lavora per chiudere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi
Immagine news Serie A n.2 Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Berardi torna titolare. Confermato Meister
Immagine news Serie A n.3 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine news Serie A n.4 Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione del Parma"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, preso Przyborek. Il diciannovenne arriva a titolo definitivo: il comunicato
Immagine news Serie A n.6 Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Modena saluta Di Mariano. Passa a titolo definitivo al Padova
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: Patierno preferito a Tutino. Romagnoli con Olivieri
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Catanzaro, le formazioni ufficiali: tra le aquile, si rivede Liberali in campo dal 1'
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per i tecnici Stroppa e Calabro
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Modena, le formazioni ufficiali: Dionisi ancora un solo trequartista e due punte
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Frosinone, le formazioni ufficiali: è Alborghetti a rimpiazzare Tiritiello squalificato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano riporta in Italia il brasiliano Murilo. C'è l'accordo totale con l'attaccante
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Thiago Menna ai saluti: il difensore passa in prestito al Giulianova
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello
Immagine news Serie C n.4 Il Perugia si prepara al Verre-tris? Primi contatti tra il club e il centrocampista svincolato
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro
Immagine news Serie C n.6 Di Carlo: "Un nuovo Gubbio, una nuova versione. Entusiasmo ritrovato, tutti compatti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping