Rami cambia palcoscenico: l'ex Milan è diventato un attore teatrale di successo

Dopo una carriera di grande successo e la partecipazione televisiva a "Danse avec les stars" (il "Ballando con le stelle" francese), Adil Rami sorprende ancora una volta e cambia palcoscenico. Campione del mondo 2018 con la Francia, l’ex difensore è infatti il protagonista della commedia "Le Jeu de la Vérité" all’Apollo Théâtre di Parigi, nel XI arrondissement, in programma dal 21 gennaio scorso.

Intervistato poco prima di salire sul palco, Rami ha raccontato con ironia la sua nuova sfida: "Non imparavo un testo a memoria da quando facevo le recite alle medie", ha confessato. La recitazione rappresenta per lui un mondo completamente nuovo, ma l’ex calciatore sembra affrontarlo con la stessa determinazione che lo ha portato in cima al mondo. Prima di entrare in scena, con un gesto quasi scaramantico, l'ex Milan sistema il suo iconico baffo e si carica con alcune frasi propiziatorie.

Rami, appassionato di Walt Disney, porta sul palco la stessa grinta e presenza che lo hanno contraddistinto in campo, sorprendendo chi lo conosce solo come atleta. Questa nuova avventura teatrale segna un altro capitolo nella sua vita, dimostrando la sua versatilità e la voglia di mettersi alla prova in ambiti totalmente diversi dallo sport. Tra risate e battute, il campione francese conferma ancora una volta di saper catturare l’attenzione del pubblico, anche lontano dal rettangolo verde.