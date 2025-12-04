Celtic, il pres. Lawwell: "Grazie a O'Neill e Maloney. A Nancy tutto il nostro supporto"

Il presidente del Celtic Peter Lawwell ha commentato al sito ufficiale della società l'annuncio di Wilfried Nancy come nuovo allenatore biancoverde: "Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Wilfried al Celtic - ha esordito il numero uno della società scozzese -. È un allenatore con un curriculum che dimostra il tipo di calcio che sappiamo i tifosi del Celtic amano vedere. Daremo a Wilfried tutto il nostro supporto mentre puntiamo a portare ancora una volta il successo ai nostri tifosi".

Il presidente si è poi soffermato su Martin O'Neill e Shaun Maloney: "Voglio esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Martin, Shaun e al nostro staff tecnico per tutto ciò che hanno fatto nelle ultime settimane durante questo periodo di transizione. Hanno fatto un lavoro straordinario nel stabilizzare la squadra e ripristinare un reale livello di fiducia, con risultati fantastici a livello nazionale e in Europa.

Martin ha dimostrato il tipo di leadership per cui è sempre stato rinomato e, insieme a Shaun e agli altri membri del nostro staff tecnico, ci hanno dato quel livello di qualità che è stato così importante per noi nelle ultime settimane. Tutti nel club - ha concluso - esprimono il nostro apprezzamento per il lavoro svolto".