Barcellona-Eintracht senza tifosi ospiti: al Camp Nou solo i soci blaugrana. La nota del club
Barcellona-Eintracht Francoforte si giocherà senza tifosi ospiti. A dichiararlo è lo stesso club catalano per la sfida in programma martedì sera alle 21 al Camp Nou. Per l'occasione i posti all'interno dell'impianto, oggetto di completo restyling in questi anni, saranno esclusivamente dedicati ai soci blaugrana.
"Con questa misura - si legge nel comunicato - il Club dà assoluta priorità ai suoi soci, pilastro fondamentale dell'organizzazione, e garantisce che lo stadio diventerà un luogo di festa e di tifo riservato esclusivamente ai tifosi del Barcellona. È importante ricordare che la prevendita riservata ai soci del club è iniziata ieri e che solo coloro che potranno dimostrare la propria iscrizione potranno acquistare i biglietti per questa partita.
Questa misura dimostra l'impegno del Club nel premiare la fedeltà dei suoi membri e nel contrastare la rivendita e le frodi, garantendo così che i biglietti raggiungano i veri tifosi del Barça".
