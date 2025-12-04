Real Madrid, Alexander-Arnold fuori due mesi: le condizioni dell'esterno inglese
TUTTO mercato WEB
Problemi fisici per Trent Alexander-Arnold. L'esterno del Real Madrid ha dovuto lasciare anzitempo il match contro l'Athletic Bilbao per un problema muscolare che, dopo gli accertamenti odierni, si è rivelato non essere di lieve entità. Come annuncia il sito ufficiale della società, il calciatore inglese ha riportato una lesione muscolare al retto femorale del quadricipite sinistro e inizierà subito la riabilitazione con i tempi di recupero che verranno monitorati giorno dopo giorno.
Il quotidiano AS però stima un rientro nel nuovo anno e più precisamente Alexander-Arnold dovrà rimanere ai box per circa due mesi. Una tegola che non ci voleva per Xabi Alonso e per lo stesso ragazzo.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile