Ufficiale Celtic, Nancy è il nuovo allenatore: "Un grande onore. Adesso tocca a me"

Il Celtic ha annunciato oggi il suo nuovo allenatore. Come riporta il sito ufficiale della scozzese sarà Wilfried Nancy il mister biancoverde. Questo il comunicato ufficiale: "Il Celtic Football Club è lieto di annunciare la nomina di Wilfried Nancy a nuovo allenatore con un contratto di due anni e mezzo. Wilfried inizierà il suo nuovo incarico il 4 dicembre 2025. Wilfried arriva al Celtic dal Columbus Crew, club della MLS, dove ha vinto la MLS Cup e la Leagues Cup, oltre ad essere stato nominato Allenatore dell'Anno della MLS nel 2024. In precedenza, ha vinto anche il campionato canadese con il CF Montreal nel 2021".

Il mister ha poi rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono felicissimo di essere stato nominato allenatore del Celtic, è un grandissimo onore per me e la mia famiglia. Prima di dire qualsiasi altra cosa, vorrei fare una cosa: ringraziare i grandi Martin O'Neill e Shaun Maloney per tutto quello che hanno fatto nelle ultime settimane con la squadra. Il lavoro che hanno svolto è stato fantastico.

Questi ragazzi hanno dato così tanto al club in così tanti anni e so che i nostri tifosi, come me, riconoscono tutti il ​​lavoro straordinario che hanno svolto in questo periodo recente. Hanno il mio totale rispetto e la mia totale gratitudine. Spero di incontrarli entrambi molto presto e ringraziarli personalmente. Ora tocca a me portare avanti questo grande lavoro e far crescere il nostro grande club e non vedo l'ora di iniziare e di entrare a far parte di un'istituzione così brillante. Il Celtic è una delle squadre di calcio più autentiche al mondo, con un'atmosfera autentica, cuore e anima, standard elevati e aspettative concrete, per le quali sono pronto".