Borussia, Villarreal flop in Champions. Ma Kovac: "Questo non rende le cose più semplici"

La partita contro il Villarreal segna l’inizio della seconda metà della fase a gironi della Champions League per il Borussia Dortmund. Dopo due vittorie (Athletic Club e Copenaghen), il pareggio subito in rimonta con la Juventus e la sonora sconfitta col Manchester City, i gialloneri occupano il 14º posto in classifica a girone unico con 7 punti. Concludere in questa posizione garantirebbe al BVB un posto nei play-off, mentre la qualificazione diretta agli ottavi sarebbe assicurata con l’ottavo posto.

Peccato che domani sera, contro gli spagnoli di Marcelino, non avrà Sule e Beier. Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa di "problemi muscolari": "Maxi ha giocato 90 minuti contro lo Stoccarda sabato e ha resistito. Nulla di rotto, solo un po’ di rigidità", ha dichiarato l’allenatore del Borussia Dortmund. Bensebaini invece è rientrato in gruppo dopo i suoi problemi alla schiena, mentre Emre Can ammette di avere ancora margini di miglioramento dopo il suo lungo stop.

Il Villarreal vive attualmente una sorta di doppia faccia: da un lato, le cose stanno andando alla grande in Liga, terzo con 29 punti appena dietro a Barcellona e Real Madrid. “Il fatto che siano lì significa che stanno andando davvero bene”, dice Niko Kovac dell’avversario. Ma finora in Champions League ha guadagnato solo un punto, valido il 32º posto in classifica: "Non hanno ottenuto ciò che avrebbero potuto in Champions League", spiega Kovac. "Questo non rende le cose più semplici per noi: daranno tutto per passare al turno successivo".

BVB e Villarreal non si sono mai affrontati in una partita ufficiale, ma si sono incontrati due volte in amichevole: nel 2022 e nel 2024, durante il ritiro estivo dei gialloneri. Una sconfitta per 2-0 la prima volta e un pareggio 2-2 lo scorso anno, con gol di Jamie Gittens e Marcel Sabitzer. "Vogliamo vincere, questa è la nostra missione chiara, il nostro obiettivo chiaro. Per farlo, serve una grande prestazione", la dichiarazione di 'guerra' di Kovac al Submarino Amarillo.