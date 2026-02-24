Real carico e determinato a far parlare il campo. Ma si parla ancora del caso Vinicius

La ferita dell’andata è tutt’altro che rimarginata. Secondo quanto riferito da El Chiringuito de Jugones, lo spogliatoio del Real Madrid si avvicina alla sfida di ritorno contro il Benfica con un carico evidente di tensione e risentimento. A pesare è soprattutto il caso legato a Gianluca Prestianni, accusato di aver rivolto insulti razzisti a Vinícius Júnior durante il confronto del Da Luz.

All’interno del gruppo Blanco, diversi leader sarebbero rimasti scossi dall’episodio. L’ambiente viene descritto come compatto e determinato, con la volontà di far parlare esclusivamente il campo. La sensazione è che la squadra voglia trasformare la rabbia accumulata in una prestazione di carattere al Bernabéu.

Nel frattempo, sul piano disciplinare, è arrivata una prima decisione ufficiale: l’UEFA ha inflitto a Prestianni una sospensione provvisoria di una giornata. L’argentino salterà quindi il match di ritorno in programma al Santiago Bernabéu, anche se è partito con la squadra per Madrid, restando vicino ai compagni in un momento così delicato. Il clima resta dunque incandescente. Tra polemiche e attese, il Real prepara una notte che si annuncia ad alta tensione, deciso a chiudere i conti sul terreno di gioco.