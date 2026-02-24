Il Rennes sosterrà per un anno un atleta francese arrivato 19° nello skeleton a Milano-Cortina

Nonostante una performance non brillante ai Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milan-Cortina, dove ha chiuso 19° nella gara di skeleton, il francese Lucas Defayet torna in patria con una buona notizia: il suo club del cuore, il Rennes, ha deciso di sostenerlo finanziariamente per almeno un anno.

Nato proprio a Rennes, il 28enne atleta aveva già espresso il suo amore per i Rouge et Noir durante un’intervista a France TV, raccontando di essersi ispirato alla vittoria del Rennes contro il PSG in Ligue 1. La sua passione non è passata inosservata: "La famiglia Pinault ha seguito i Giochi e il club ha scoperto lo skeleton. Sono stati sensibili al mio sport e alla mia situazione. Il presidente Pouille mi ha chiamato prima della partita contro l’Auxerre. È una bellissima notizia per il futuro", ha spiegato l’atleta.

Questo supporto economico rappresenta un’opportunità preziosa, considerata la difficoltà di finanziare la carriera in uno sport di nicchia come il skeleton. Defayet guarda già ai Giochi 2030 come obiettivo: "Il sostegno finanziario era fondamentale per decidere se continuare fino al 2030. Con questo aiuto, spero di poter progredire e arrivare fino a quel traguardo". L’atleta francese ha inoltre sottolineato il divario con le grandi nazioni dello skeleton: "Per noi, piccole realtà che chiudono dopo il 16° posto, il gap è enorme. Quello che ho fatto tutta la settimana era quasi artigianale nulla a confronto con loro".