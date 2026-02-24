Arbeloa: "La UEFA ha la grande opportunità di dare il colpo definitivo al razzismo"

Dopo l’intervento di Courtois, anche Alvaro Arbeloa ha preso la parola alla vigilia del ritorno di Champions contro il Benfica. Il messaggio è chiaro: concentrazione massima e nessuna distrazione. "Mi aspetto un Real molto simile a quello visto a Lisbona", ha spiegato l’ex difensore. "Sarà una grande notte di Champions al Bernabéu. Sappiamo quanto pesa il nostro pubblico in partite così. È una finale: chi vince passa".

Sul caso Prestianni e sulla sospensione decisa dalla UEFA, Arbeloa ha ribadito la linea già espressa nei giorni scorsi: "È un’occasione per dare un colpo al razzismo. Nulla, né un’esultanza né qualsiasi altro gesto, può giustificare un atto del genere". Parole in sintonia con quelle di Thibaut Courtois e a difesa di Vinícius Júnior, descritto come "motivato, leader e pronto a dimostrare di essere tra i migliori al mondo".

Spazio anche a Kylian Mbappé, uno che "fa la differenza" ed è perfettamente consapevole dei movimenti da fare in campo: "Non è un problema di gol. I suoi numeri parlano per lui". Infine, su José Mourinho, Arbeloa non si sbilancia: "Le sue squadre hanno sempre risposto sul campo, anche senza di lui in panchina". Il clima è teso, ma in casa Real l’obiettivo resta uno solo: vincere e andare avanti.