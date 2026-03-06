Real, la fiducia dei giocatori nello staff medico è ai minimi termini. Il club incolpa i campi

Il Real Madrid si trova in un momento complicato della stagione. Secondi in classifica a quattro punti da Barcellona e attesi dall’ottavo di finale di Champions League contro il Manchester City, i Blancos devono affrontare sfide immense in questa fase decisiva. Sul piano del gioco, la squadra di Arbeloa non convince: la difesa è fragile - Courtois escluso -, il centrocampo non sembra avere abbastanza controllo e l’attacco dipende quasi interamente da Kylian Mbappé.

Il problema maggiore resta però l’emergenza infortuni. Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos, Raúl Asencio ed Eduardo Camavinga sono tutti indisponibili. Il club giustifica i numerosi stop con le pessime condizioni dei terreni di gioco del Bernabéu e del centro di allenamento di Valdebebas, ma per alcuni casi i medici del Real sono finiti al centro delle critiche. La grave lesione di Rodrygo - rottura del crociato anteriore e del menisco esterno della gamba destra - ha sollevato dubbi su come sia stato possibile farlo giocare 30 minuti contro il Getafe dopo l’infortunio.

Anche Mbappé è stato al centro delle polemiche: il suo recupero da un problema al ginocchio di dicembre sarebbe stato gestito in modo discutibile, tanto da spingere il francese a consultare specialisti esterni. Secondo L’Équipe, la fiducia dei giocatori nei medici del club è da anni compromessa. "I protocolli di cura non sono sempre i migliori, ci sono spesso ricadute e i tempi di recupero si allungano". Non sorprende quindi che Mbappé e Bellingham abbiano cercato pareri altrove. Il Real assicura che tutto è stato fatto sotto controllo medico, ma il problema resta: la fiducia tra giocatori e staff sanitario è compromessa e potrebbe influire sulle ultime battute della stagione.