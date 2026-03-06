Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Real Madrid, i convocati per la sfida col Celta: 10 assenze pesanti, in lista ben 7 canterani

Real Madrid, i convocati per la sfida col Celta: 10 assenze pesanti, in lista ben 7 canterani
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:22Calcio estero
Michele Pavese

Il Real Madrid prova subito a rialzarsi. Questa sera alle 21 i Blancos scendono in campo proprio sul campo del Celta Vigo, attualmente sesto in classifica e futuro avversario del Lione in Europa League. Per questa sfida delicata, però, l’allenatore Alvaro Arbeloa sarà costretto ancora una volta a fare i conti con un’emergenza nella rosa.

Il tecnico spagnolo deve infatti rinunciare a numerosi giocatori tra infortuni e squalifiche. Nella lista degli assenti figurano nomi pesanti come Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militão, David Alaba, Dani Ceballos e Franco Mastantuono: in totale ben dieci indisponibili.

Una situazione che obbliga Arbeloa a reinventare la squadra e a pescare anche dalla cantera per completare il gruppo convocato. Nonostante le tante defezioni, il Real Madrid potrà comunque contare su una lista di 21 giocatori per la trasferta di Vigo. Tra i presenti spicca Vinicius Junior, chiamato a guidare l’attacco in una serata che si preannuncia complicata. Accanto ai titolari abituali, diversi giovani del vivaio (ben 7) sono stati aggregati alla prima squadra per dare profondità alla rosa e offrire nuove soluzioni all’allenatore.

