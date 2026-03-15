Real Madrid chiama, Barcellona risponde? Oggi c'è il Siviglia: il programma de LaLiga
Il Real Madrid non ha avuto problemi ieri sera contro l'Elche, battendolo 4-1. E così è tornato a mettere pressione al Barcellona, chiamato oggi a rispondere alle 16:15 nel match contro il Siviglia. La domenica de LaLiga propone diversi incontri interessanti. Di seguito il programma della ventisettesima giornata del campionato spagnolo.
Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe 1-0
Oviedo – Valencia 1-0
Real Madrid – Elche 4-1
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol (14:00)
Barcellona – Siviglia (16:15)
Betis – Celta Vigo (18:30)
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
La classifica de LaLiga
Barcellona 67 (27)
Real Madrid 66 (28)
Atlético Madrid 57 (28)
Villarreal 55 (28)
Betis 43 (27)
Celta Vigo 40 (27)
Espanyol 37 (27)
Real Sociedad 35 (27)
Getafe 35 (28)
Athletic Bilbao 35 (28)
Osasuna 34 (27)
Girona 34 (28)
Valencia 32 (28)
Siviglia 31 (27)
Vallecano 31 (27)
Alaves 28 (28)
Elche 26 (28)
Maiorca 25 (27)
Levante 22 (27)
Oviedo 21 (28)
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