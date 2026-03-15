Scontro diretto per il terzo posto e Tudor in casa del Liverpool: la domenica di Premier League
Sarà una domenica di big match in Premier League in questo trentesimo turno di campionato. La giornata di aprirà col Crystal Palace, in casa contro il Leeds, ma soprattutto con Manchester United-Aston Villa, scontro diretto per il terzo posto. Alle 17:30, poi, Igor Tudor sarà chiamato a un'impresa: il Tottenham se la vedrà col Liverpool ad Anfield. Di seguito il programma della trentesima giornata.
Il programma del 30° turno di Premier League
Sabato 14 marzo
Burnley – Bournemouth 0-0
Sunderland – Brighton 0-1
Arsenal – Everton 2-0
Chelsea – Newcastle 0-1
West Ham – Manchester City 1-1
Domenica 15 marzo
Crystal Palace – Leeds (15:00)
Manchester Utd – Aston Villa (15:00)
Nottingham – Fulham (15:00)
Liverpool – Tottenham (17:30)
Lunedì 16 marzo
Brentford – Wolves (21:00)
La classifica di Premier League
Arsenal 70 (31 partite giocate)
Manchester City 61 (30)
Manchester Utd 51 (29)
Aston Villa 51 (29)
Chelsea 48 (30)
Liverpool 48 (29)
Brentford 44 (29)
Everton 43 (30)
Newcastle 42 (30)
Bournemouth 41 (30)
Brighton 40 (30)
Fulham 40 (29)
Sunderland 40 (30)
Crystal Palace 38 (29)
Leeds 31 (29)
Tottenham 29 (29)
West Ham 29 (30)
Nottingham 28 (29)
Burnley 20 (30)
Wolves 16 (30)
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