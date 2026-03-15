Video Real Madrid, Arda Guler l'ha fatto brutto: gol da 70 metri. Poi ride: "Non provatelo a casa"

L'invenzione assoluta di Arda Guler ieri al Santiago Bernabeu potrebbe valere tranquillamente il prossimo Premio Puskas. Il centrocampista turco del Real Madrid contro l'Elche ha realizzato un gol impossibile da quasi 70 metri che ha mandato in visibilio lo stadio a tinte blancos e lasciato senza parole e con le mani nei capelli il suo allenatore, Alvaro Arbeloa.

Un'azione difensiva intelligente per anticipare l'avversario, tre tocchi per sistemarsi il pallone e poi, quasi senza alzare la testa e sapendo già in precedenza della posizione alta del portiere Dituro, non ci ha pensato due volte e cha deciso di calciare da 68 metri. Una parabola perfetta che è andata a finire in fondo alla rete, mentre l'estremo difensore avversario tentava invano una corsa disperata all'indietro. L'arcobaleno disegnato dall'ex Fenerbahce però è valso un gol che rimarrà nella storia, perché nessuno ne LaLiga c'era mai riuscito prima da quella distanza.

L'esultanza è stata un misto di incredulità e stupore. Dalla panchina sono saltati tutti in campo per festeggiare con Arda, che inizialmente ha alzato le braccia quasi come se non avesse fatto nulla di speciale. Prima di finire sommerso dall'abbraccio dei compagni del Real. E non è la prima volta che il talento turco ci provava: "Una volta prese la traversa contro l'Osasuna, oggi l'ha messa dentro. Ha un calcio meraviglioso... un gol pazzesco", ha commentato l'ex Milan Brahim Diaz.

In chiusura di serata, invece Arda Guler si è lasciato andare in una battuta sui suoi canali social, postando il video ricordo di un golazo che rimarrà scolpito su pietra miliare del calcio spagnolo: "Don't try this at home". Tradotto: non provatelo a casa.