"Sono sempre positivo": City punito, Guardiola si rimangia la parola sulla lotta per la Premier

Pep Guardiola mastica amaro. Perché il suo Manchester City ieri ha mancato delle occasioni importanti per andare a segno e quindi andare oltre l'1-1 con il West Ham, palesando poca lucidità sotto porta. L'unico gol segnato su ben 24 tiri totali è costato due punti agli Sky Blues. "Il calcio è imprevedibile", ha dichiarato Guardiola. "Loro hanno avuto una mezza occasione e hanno segnato, ma è una cosa già successa in passato. In questa stagione abbiamo quasi sempre controllato il gioco, ma non siamo stati capaci di segnare tre o quattro gol a partita".

Guardiola ha poi analizzato il percorso recente: "Ricordo la gara con il Sunderland il primo gennaio; abbiamo giocato in modo eccezionale creando tantissimo. Poi è successo contro il Chelsea, il Brighton e oggi. Non parlo della trasferta con l'Arsenal, dove loro hanno meritato, o contro il Manchester United, dove sono stati superiori. Ma nelle altre partite siamo stati nettamente meglio noi".

Il tecnico del City ha poi sottolineato l'impatto del mercato: "Abbiamo molti giocatori nuovi e forse è per questo che non siamo costanti per tutti i 90 minuti, abbiamo alti e bassi", la riflessione. "Partite come quella contro il Nottingham Forest ci definiscono: all'ultimo minuto Savinho calcia a porta vuota e non segna. È successo spesso, non segniamo abbastanza. Lo accetto. Gli avversari possono segnare, ma noi siamo sempre stati abituati a farne molti. Quest'anno non sta succedendo".

Intanto la corsa al titolo si fa problematica per il Manchester City, poiché la vittoria dell'Arsenal sull'Everton ha portato Arteta e i suoi ragazzi a +9. "Consapevoli che se perderemo punti sarà finita", aveva recitato Guardiola alla vigilia del match di Premier League contro il West Ham, a proposito della lotta al titolo. Ma il tecnico spagnolo non ha voluto gettare la spugna e crede che colmare il gap sia ancora possibile: "È complicato. Se avessimo vinto oggi e contro il Forest dipenderebbe solo da noi, ma abbiamo comunque una partita in mano e lo scontro diretto in casa con l'Arsenal. Io sono sempre positivo. Se alla fine non sarà possibile vincere la Premier, festeggeranno loro e chiamerò Mikel (Arteta, ndr) per congratularmi".