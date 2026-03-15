Fonseca ed Endrick fiutano il Marsiglia, sorpresa Paris FC? Ligue 1, il menù del giorno
Nel prosieguo della 26^ giornata di Ligue 1 aprono le danze lo Strasburgo di O'Neil, ereditato da Rosenior oggi al Chelsea, contro la neopromossa Paris FC che da qui alla fine della stagione potrebbe anche ambire a finire nel lato sinistro del tabellone. Scontro diretto in piena regola tra Rennes e Lilla oggi: i rossoneri potrebbero, in caso di vittoria, sorpassare il Monaco.
E agganciare al tempo stesso il Lione di Paulo Fonseca. Endrick e compagni però scenderanno in campo prima contro il modesto Le Havre, il fanalino di coda Metz invece ospita il Tolosa nella speranza di rosicchiare qualche punto importante per credere ancora nella lotta salvezza. Da recuperare in seguito PSG-Nantes per l'impegno settimanale di Champions League dei parigini con il Chelsea.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza 0-2
Monaco – Brest 2-0
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC (15:00)
Le Havre – Lione (17:15)
Metz – Tolosa (17:15)
Rennes – Lilla (20:45)
PSG - Nantes (rinviata per la Champions)
La classifica di Ligue 1
1. PSG 57 (25 partite giocate)
2. Lens 56 (26)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 46 (25)
5. Monaco 43 (26)
6. Rennes 43 (25)
7. Lilla 41 (25)
8. Lorient 37 (26)
9. Strasburgo 36 (25)
10. Brest 36 (26)
11. Angers 33 (26)
12. Tolosa 31 (25)
13. Paris FC 27 (25)
14. Le Havre 26 (25)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 19 (26)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (25)
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