Traballa la panchina di Xabi Alonso al Real Madrid. Il tecnico: "Sento il sostegno dei giocatori"

Due sconfitte consecutive per il Real Madrid, entrambe in casa. E la panchina di Xabi Alonso traballa. Attualmente i blancos sono secondi ne LaLiga a 4 lunghezze dal Barcellona ma ciò che preoccupa è il trend che ha visto la squadra vincere solo una partita di campionato nelle ultime cinque. E in Champions il Real ha trovato la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Al momento la squadra è settima e pertanto ancora qualificata direttamente agli ottavi di finale, ma le voci su un esonero del tecnico si fanno sempre più insistenti.

"La cosa più importante qui è il Real Madrid, non si tratta di me" ha dichiarato Alonso, glissando sulle voci di un addio. In merito alla sconfitta contro il City, il tecnico ha dichiarato: "Stasera non ho nulla da rimproverarmi. Ci abbiamo provato fino alla fine e ho apprezzato molto l'atteggiamento".

Circa i fischi del Bernabeu: "Possiamo capirli. Anzi, dovremmo accettarli come normali perché si richiede sempre il massimo". Alonso inoltre precisa: "Sento il sostegno dei giocatori. Siamo insieme a Valdebebas ogni giorno a preparare la partita e mi piace il contatto personale con loro, la vicinanza. C'è ancora molta strada da fare, dobbiamo essere molto calmi perché questo è un processo lungo e ciò che oggi sembra in un modo può cambiare in breve tempo".