A Dubai apre "Real Madrid World": parco a tema, ci sarà anche un museo di statue di cera

Il Real Madrid compie un nuovo passo nel mondo delle esperienze immersive con l’apertura di “Real Madrid World” a Dubai, un parco tematico che porta i tifosi nel cuore dell’universo dei Blancos. Secondo Radio Marca, la struttura combina storia, tecnologia e adrenalina: percorsi interattivi, attrazioni che ricreano i momenti più iconici del club permettono ai visitatori di vivere, almeno per un giorno, la routine di un calciatore del Real. Non mancano le montagne russe e un museo di statue di cera che celebra le leggende di ieri e di oggi, da Cristiano Ronaldo a Zinedine Zidane.

La grande novità è la presenza della statua di Kylian Mbappé, ritratto con la maglia bianca e lo sguardo puntato verso la porta, come pronto a scattare. L’attaccante francese sarà sicuramente uno dei più fotografati del parco, simbolo della nuova era madridista.

Accanto alle attrazioni principali, Real Madrid World offre anche spazi più rilassati: un ristorante a tema e un chiosco di churros con cioccolato contribuiscono a ricreare un’atmosfera tipicamente madrilena, per un’esperienza che unisce intrattenimento e identità del club.