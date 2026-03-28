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Klopp torna ad Anfield: "Essere qui dopo un po' è stata un'esperienza davvero speciale"

Klopp torna ad Anfield: "Essere qui dopo un po' è stata un'esperienza davvero speciale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
sabato 28 marzo 2026, 20:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Giornata di festa quella vissuta oggi ad Anfield, dove si sono affrontate per una partita di beneficienza le leggende del Liverpool e del Borussia Dortmund. Uno degli ospiti più attesi era certamente Jurgen Klopp, grande doppio ex e di ritorno in uno stadio dove ha vissuto emozioni indimenticabili.

"Mi è piaciuto ogni secondo. Il mio ruolo era sicuramente quello di non avere molte parole. Ero qui per la Fondazione e per far parte di un'esperienza davvero speciale. Per me è stata un'esperienza molto speciale dopo un po': essere nei paraggi, stare così vicino, vedere tutti i ragazzi del Liverpool e poi vedere anche i ragazzi del Dortmund perché erano l'80% dei miei giocatori. E non ci si incontra molto spesso e li si ha tutti insieme in una stanza. È davvero figo", ha dichiarato il tecnico tedesco ai canali ufficiali del Reds.

In chiusura, si è soffermato su suo ex giocatore presente tra i ventidue in campo: "È stato davvero, davvero bello. E le persone lo risucchiano. È bello vedere tutti i ragazzi giocare, ma penso che Thiago da solo valesse il biglietto!".

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