Ad Anfield in campo le leggende: 2-2 tra Liverpool e Dortmund, c'è anche Klopp

Questo pomeriggio, Anfield è stato il teatro di un match di beneficenza tra le leggende di Liverpool e Borussia Dortmund. Una parata di stelle, che ha fatto divertire ed emozionati i 60.000 spettatori accorsi per l'evento. Primo tempo nettamente favorevole ai Reds, avanti 2-0 grazie ai gol di Thiago Alcantara e Jay Spearing. Rimonta giallonera nella ripresa, firmata da Mohamed Zidan e Jan Koller.

Tra gli ospiti più attesi Jurgen Klopp, protagonista di un ciclo d'oro sia sulla panchina del Liverpool che prima su quella del Dortmund. L'allenatore tedesco, attualmente Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, non metteva piede ad Anfield dal maggio scorso (quando Arne Slot e i suoi ragazzi hanno celebrato il ventesimo titolo). Probabile che torni anche al termine di questa stagione, in occasione dell'ultimo turno casalingo dei Reds e cioè quando il popolo di Anfiled saluterà una leggenda come Momo Salah.