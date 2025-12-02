Dubbi sulla gestione al Real, Xabi Alonso replica: "Conviviamo con esigenza e critiche"

Tutti gli occhi sono sul Real Madrid. In arrivo dal pari deludente in campionato contro il Girona, Xabi Alonso deve rimediare subito, senza togliere il piede dal pedale del gas visto che il Barcellona li ha già superati in classifica. Il tecnico spagnolo però dovrà superare un match infuocato a San Mames, stadio dell'Athletic Bilbao, domani: "È un classico del calcio spagnolo e c’è sempre una bella atmosfera. Devi giocare con concentrazione tenendo conto delle esperienze passate", ha esordito in conferenza stampa.

Intanto in settimana c'è stata una riunione con i giocatori, a seguito del terzo pari di fila in Liga: "Sono cose di spogliatoio, riguardano l’unione di cui abbiamo bisogno e gli aspetti da migliorare per essere costanti nel gioco. Come possiamo rompere questa dinamica. Domani è una buona opportunità". Mentre nelle ultime ore sono tornate a farsi strada con veemenza dubbi sulla gestione del Real da parte sua: "Siamo dove siamo, in Liga e in Champions. Conviviamo con l’esigenza e le critiche. Ci concentriamo su ciò che possiamo migliorare e su vincere le partite per essere dove vogliamo essere ad aprile/maggio".

Svelando poi di aver parlato anche con il presidente Florentino Perez: "Sì, le conversazioni sono molto positive e vogliamo ribaltare la situazione". Infine, un commento su Jude Bellingham e la scarsa resa questa stagione: "Sono con lui ogni giorno, lo vedo motivato. Condivide la sensazione di tutti dopo non aver vinto. Il livello di esigenza è massimo, Jude ne fa parte e dobbiamo aiutarci tutti insieme".