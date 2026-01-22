Real, Perez vuole rinnovare Vinicius. Lo ritiene più importante di qualsiasi allenatore

L’inizio di una riconciliazione? Martedì sera, contro il Monaco, Vinicius Jr ha risposto nel modo migliore possibile alle critiche e ai fischi del Bernabéu: con una prestazione totale, impreziosita da due assist e un gol. Una vera masterclass che ha ribaltato l’umore dello stadio e rilanciato il brasiliano come uomo chiave del Real Madrid. Sul campo, tutto sembra tornato al posto giusto. Fuori, però, la situazione resta più complessa.

Il contratto di Vinicius scade nel 2027 e, al momento, le trattative per il rinnovo non registrano passi avanti significativi. Nonostante questo, una cosa appare chiara: Florentino Perez non ha alcuna intenzione di perdere uno dei patrimoni più preziosi del club. Il presidente del Real è deciso a fare di tutto per convincere il numero 7 a prolungare la sua avventura in blanco.

Secondo quanto rivelato da Cadena SER, Pérez avrebbe messo a punto un vero e proprio piano per trattenere Vinicius. "Il presidente ha paura che possa andare via senza permettere al club di recuperare l’investimento", ha spiegato Manolo Romero, ex dirigente del Real Madrid, intervenuto in radio. "Ha confidato a persone a lui vicine che di allenatori ce ne sono tanti, ma di Vinicius ce ne sono pochissimi. Questa frase è proprio di Florentino Pérez".

Parole che pesano e che lasciano intendere come il brasiliano sia considerato intoccabile ai massimi livelli societari. Non solo: secondo le stesse indiscrezioni, anche alcune scelte tecniche recenti sarebbero state influenzate dalla volontà di accontentare Vinicius, spiegando così in parte anche l'esonero di Xabi Alonso.