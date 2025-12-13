Barcellona, cosa fare con ter Stegen? Martedì in Copa del Rey il momento della verità

Dopo il lungo stop per infortunio, Marc-André Ter Stegen è tornato a lavorare con il gruppo del Barcellona ed è comparso nuovamente nelle convocazioni di Hansi Flick. Il futuro del portiere tedesco resta però incerto: sebbene desideri continuare a giocare con i catalani, al momento la sua permanenza appare complicata, se non impossibile.

Il messaggio di Flick è stato chiaro: "Per me il numero uno è Joan García". Una presa di posizione netta che lascia poche speranze a Ter Stegen di riconquistare il ruolo da titolare, tanto più perché in rosa c'è anche Szczesny. Di conseguenza, il giocatore dovrà valutare possibili destinazioni altrove, anche se il club non prevede di cederlo facilmente. La vendita sembra improbabile: il tedesco ha avuto due infortuni consecutivi, il suo prezzo di mercato è sceso a circa otto milioni di euro e il suo ingaggio elevato renderebbe l’operazione troppo onerosa per qualsiasi club. L’unica soluzione praticabile appare quindi un prestito, con il Barça disposto a sostenere parte dello stipendio per agevolare la mossa.

L’obiettivo principale di Ter Stegen resta il Mondiale: per sperare in una convocazione con la Germania, il portiere ha bisogno di minuti e di ritrovare il suo livello migliore. Il primo test per Ter Stegen potrebbe arrivare già martedì nella partita di Copa del Rey contro il Guadalajara. Se non sarà titolare, il messaggio sarà chiaro.