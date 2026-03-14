Ligue 1, il Lorient batte 2-1 il Lens e fa un favore al PSG: Luis Enrique può volare a +4
Il Lorient batte 2-1 il Lens nel 26° turno di Ligue 1 e fa un grosso favore al Paris Saint-Germain, che quando recupererà la partita in meno potrà scappare via a +4. A decidere il match sono state le reti di Dieng al 18' e Tosin al 65', con provvisorio pareggio di Edouard al 48'. Di seguito la classifica aggiornata del massimo campionato francese e il programma dell'intera giornata.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza (19:00)
Monaco – Brest (21:05)
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC (15:00)
Le Havre – Lione (17:15)
Metz – Tolosa (17:15)
Rennes – Lilla (20:45)
La classifica di Ligue 1
PSG 57 (25 partite giocate)
Lens 56 (26)
Marsiglia 49 (26)
Lione 46 (25)
Rennes 43 (25)
Lilla 41 (25)
Monaco 40 (25)
Lorient 37 (26)
Strasburgo 36 (25)
Brest 36 (25)
Angers 33 (26)
Tolosa 31 (25)
Paris FC 27 (25)
Le Havre 26 (25)
Nizza 25 (26)
Auxerre 19 (26)
Nantes 17 (25)
Metz 13 (25)