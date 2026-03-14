Reggiani sulle orme di Pellegri: è il più giovane a segnare lontano dall'Italia dopo l'ex Monaco
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Una serata che vale già un pezzo di storia. Con il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund, Luca Reggiani ha scritto una piccola ma significativa pagina ddel calcio italiano. A 18 anni e 64 giorni, il difensore classe 2008 è diventato il più giovane italiano a segnare in uno dei cinque principali campionati europei (escludendo la Serie A) dai tempi di Pietro Pellegri, che riuscì nell’impresa nel 2018 con la maglia del Monaco. Un dato che racconta la precocità e il potenziale del giovane talento azzurro.
Non solo. Con quella rete Reggiani ha stabilito anche un altro primato storico: è il più giovane italiano ad aver segnato nella storia della Bundesliga.
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