Ricardo Rodriguez offerto al Nizza: il Betis è in crisi e vuole fare cassa con la sua cessione

Nuova possibile avventura per Ricardo Rodríguez. Il laterale (o centrale) 33enne, ex tra le altre di Milan e Torino, è stato proposto negli ultimi giorni a diversi club francesi, tra cui il Nizza. Attualmente sotto contratto con il Betis, lo svizzero vanta un curriculum di primo livello e oltre 120 presenze con la nazionale del suo Paese.

La situazione è chiara: il club andaluso, alle prese con gravi difficoltà economiche, ha bisogno di fare cassa e alleggerire il monte ingaggi. Visto il contratto in scadenza a giugno 2026, il Betis sarebbe quindi disposto a lasciarlo partire già a gennaio per una cifra compresa tra 1 e 2 milioni di euro, una valutazione decisamente accessibile per un profilo con questa esperienza, questo curriculum e questa personalità.

Dal canto suo, Ricardo Rodriguez guarda con interesse alla Francia. L’obiettivo è trovare continuità e restare competitivo in vista del Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. In questa stagione ha finora collezionato 20 presenze con 1 assist e 1259 minuti giocati in maglia biancoverde.