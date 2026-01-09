Lione, Fonseca annuncia: "Endrick pronto al debutto". E i compagni sono già pazzi di lui

Domenica sera sarà una serata speciale allo Stade Pierre-Mauroy. Per Paulo Fonseca sarà un ritorno dal forte valore simbolico sul campo del Lille, club con cui ha condiviso una lunga e importante parentesi della sua carriera. Per Endrick, invece, potrebbe essere la notte dell’esordio ufficiale con la maglia biancorossa.

In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha lasciato intendere che il talento brasiliano dovrebbe trovare spazio contro il LOSC: “Non credo che possa giocare 90 minuti, ma giocherà qualche minuto. Non so se partirà titolare, ma dovrebbe scendere in campo. Fisicamente è in forma e ha partecipato a tutti gli allenamenti”. Endrick, arrivato in prestito dal Real Madrid, si è già fatto notare segnando anche qualche gol nelle sedute di lavoro.

L’impatto nello spogliatoio è stato immediato, come conferma Ruben Kluivert: “È forte, veloce, bravo tecnicamente e sa tirare con entrambi i piedi. È efficace sia dentro che fuori dall’area. Sembra uno di noi da tanto tempo”. Un ambientamento favorito anche dalla presenza di diversi giocatori portoghesi.



Fonseca, però, invita alla prudenza: “È giovanissimo e arriva in un campionato molto diverso. Deve adattarsi gradualmente e capire i meccanismi della squadra”. Endrick è considerato un attaccante versatile, capace di giocare largo o da centravanti, ruolo in cui però Pavel Sulc ha già convinto.