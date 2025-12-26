Coppa d'Africa, il CT Cusin manca il primo punto: 0-0 contro lo Zambia. Occhi sul Marocco
TUTTO mercato WEB
Battaglia tattica molto accesa tra le Comore e lo Zambia. La banda del tecnico italiano Cusin aveva assaporato per un momento il primo gol in questa edizione della Coppa d'Africa, ma la rete di Maolida nel primo tempo è stata annullata su revisione al VAR: la causa è stata un fallo all’inizio dell’azione. I Chipolopolo perdono l'occasione di scavalcare momentaneamente il Marocco, che invece ha la possibilità di allungare a +4 sullo Zambia - imbattuto fino ad ora - in caso di successo sul Mali stasera.
Classifica gruppo A
1. Marocco 3
2. Zambia 2
3. Mali 1
4. Isole Comore 1
Il programma di oggi
Angola - Zimbabwe 1-1
Egitto - Sudafrica 1-0
Zambia - Comore 0-0
Marocco - Mali ore 21:00
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Ora in radio
Primo piano
In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile