Coppa d'Africa, il CT Cusin manca il primo punto: 0-0 contro lo Zambia. Occhi sul Marocco

Battaglia tattica molto accesa tra le Comore e lo Zambia. La banda del tecnico italiano Cusin aveva assaporato per un momento il primo gol in questa edizione della Coppa d'Africa, ma la rete di Maolida nel primo tempo è stata annullata su revisione al VAR: la causa è stata un fallo all’inizio dell’azione. I Chipolopolo perdono l'occasione di scavalcare momentaneamente il Marocco, che invece ha la possibilità di allungare a +4 sullo Zambia - imbattuto fino ad ora - in caso di successo sul Mali stasera.

Classifica gruppo A

1. Marocco 3

2. Zambia 2

3. Mali 1

4. Isole Comore 1

Il programma di oggi

Angola - Zimbabwe 1-1

Egitto - Sudafrica 1-0

Zambia - Comore 0-0

Marocco - Mali ore 21:00