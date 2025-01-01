L'ex Juve Kolo Muani: "Futuro? Voglio fare bene al Tottenham. Se voglio il Mondiale..."

Dopo un prestito abbastanza proficuo la scorsa stagione alla Juventus, Kolo Muani non ha più potuto fare ritorno a Torino e indossare definitivamente la maglia bianconera. In estate la dirigenza si è resa conto, a ridosso delle battute finali del calciomercato, di non essere in grado di trovare un accordo con il PSG e a quel punto il club transalpino ha stipulato un accordo a titolo temporaneo con il Tottenham per un anno. L'attaccante francese, per la prima volta in carriera in Premier League, ha cominciato a lavorare sotto la guida di Thomas Frank e anche se la classifica non sorride granché - 14° posto a Natale - il numero 39 è contento.

In particolare del tecnico danese di 52 anni: "Tutti sono contenti di lui". Dopo un inizio problematico in stagione, Kolo Muani intanto ha cominciato a segnare (2 gol e altrettanti assist in 211 minuti in Champions League) e farsi notare, guadagnando l'appoggio dei tifosi. E nel mezzo delle critiche rivolte al suo allenatore, il francese di 27 anni ha fatto sentire la sua vicinanza: "Sì, abbiamo un buon rapporto. Parliamo molto insieme e lui ha buoni collaboratori, quindi sono contento di lui. Tutta la squadra - le parole riprese da ESPN -, i miei compagni, abbiamo fiducia nell’allenatore e tutti sono felici di lui. Ora lavoriamo molto per affrontare al meglio questo periodo".

Quanto al futuro personale e in vista del Mondiale 2026, Kolo Muani non si è nascosto e ha ammesso: "Mi sento molto bene e i miei compagni sono bravi con me. Per il momento voglio solo giocare davvero bene nel club. Questo è davvero importante e poi vedremo per il Mondiale". E ha aggiunto in un secondo momento: "Per questo devo e voglio mostrare di più le mie qualità e voglio anche segnare. Dobbiamo vincere più partite e se voglio andare al Mondiale, devo fare altre buone prestazioni".