Tottenham, che bellezza: 150 milioni da spendere a gennaio. Due nomi già appuntati

Sarà un ricco mercato invernale per il Tottenham. Garantisce The Sun, noto tabloid inglese secondo il quale il club di Premier League dispone di un fondo da 150 milioni di sterline (circa 172 milioni di euro) per investire nella finestra dedicata ai trasferimenti del mese di gennaio. E in questo senso la dirigenza ha diversi obiettivi nel mirino. Nella fattispecie un esterno sinistro, con qualche ritocco in difesa.

Antoine Semenyo era in cima alla lista, ma lo stesso prediletto in forza al Bournemouth ha snobbato gli Spurs e preferito la corte di Liverpool e Manchester City piuttosto. Questo, tuttavia, potrebbe aprire la strada al Tottenham per assicurarsi Savinho, sfuggito lo scorso agosto. Altrimenti un altro profilo gradito sarebbe Samu Aghehowa, di proprietà del Porto e allenato da Francesco Farioli. La valutazione? Attorno ai 50 milioni di sterline (57 milioni di euro all'incirca).

Con Destiny Udogie infortunato, però, la priorità è quella di un terzino sinistro, così da riportare Spence sul binario opposto e nella posizione più naturale possibile. C'è da fare qualche calcolo per la gestione delle risorse a disposizione, perché tra Aghehowa e Savinho porterebbe il Tottenham a ritrovarsi solamente con 30 milioni di sterline tra le mani per un difensore. Thomas Frank, allenatore in carica, ha confermato che gli Spurs saranno attivi nella finestra di mercato invernale. "Saremo sicuramente sul mercato, non c’è dubbio. Li vogliamo (nuovi acquisti, ndr) il prima possibile, come sempre, e vediamo se possiamo averli prima del 31 gennaio".