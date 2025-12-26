Marocco-Mali, le formazioni ufficiali: Diaz non si tocca, El Aynaoui sfida i due Coulibaly
La Coppa d'Africa prosegue, così come la seconda giornata. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Marocco-Mali, match che potrebbe vedere gli uomini di Regragui già agli ottavi della competizione in caso di successo. Per l'occasione il CT dei Leoni dell'Atlante dispiega dal primo minuto El Aynaoui (Roma) - dopo l'ottimo esordio nella prima apparizione contro le Comore - e una serie di ex 'italiani' nell'undici titolare, dall'ex giallorosso Salah-Eddine fino ad Amrabat (passato Fiorentina) e soprattutto la star della squadra Brahim Diaz, prima al Milan e dal 2023 di ritorno al Real Madrid. Dall'altro lato, il Mali si appoggia a due giocatori della Serie A come Coulibaly del Sassuolo insieme a Lassana Coulibaly del Lecce, disposto a centrocampo.
Marocco (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi; Diaz, El Kaabi, Saibari.
A disposizione: Ait Boudlal, Akhomach, Al Harrar, Belamrar, Ben Seghir, Chibi, El Khannouss, En Nesyri, Ezzalzouli, Hakimi, Masina, Munir, Rahimi, Talbi, Targhalline.
Allenatore: Regragui.
Mali (5-3-2): Diarra; W.Coulibaly, Camara, Dieng, Diaby, Gassama; L.Coulibaly, Bissouma, Doumbia; Sinayoko, Sangare.
A disposizione: El Bilal Touré, I.Sissoko, Samassa, Nene, Haidara, M.Fofana, M.Doumbia, K.Doumbia, Doucoure, Diawara, Diarra, Diakite, Dante, Ma. Camara, Momo Camara.
Allenatore: Saintfiet.
Classifica gruppo A
1. Marocco 3 punti
2. Mali 1
3. Zambia 1
4. Comore 0
Il programma di oggi
Angola - Zimbabwe 1-1
Egitto - Sudafrica 1-0
Zambia - Comore ore 18:30
Marocco - Mali ore 21:00