Bundesliga, il Bayern vince nel recupero. Vola l'Hoffenheim, respira l'Heidenheim
Pomeriggio entusiasmante in Bundesliga. Il Bayern Monaco rischia grosso col St. Pauli di Blessin ma rimonta e alla fine vince grazie a due reti realizzate in pieno recupero, firmate da Luis Diaz e Nicolas Jackson. Bel successo anche per l'Hoffenheim, che vola in classifica dopo il 3-0 netto rifilato all'Augusta. In coda tre punti fondamentali per l'Heidenheim, che passa sul campo dell'Union e non è più ultimo.
Chiude il quadro delle sfide disputate il pareggio per 1-1 tra Werder Brema e Colonia.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli 3-1
Werder Brema - Colonia 1-1
Hoffenheim - Augsburg 3-0
Union Berlino - Heidenheim 1-2
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
Amburgo - Stoccarda
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 34
2. Lipsia 26
3. Bayer Leverkusen 23
4. Hoffenheim 23
5. Borussia Dortmund 22
6. Stoccarda 22
7. Eintracht Francoforte 20
8. Werder Brema 16
9. Union Berlino 15
10. Colonia 15
11. Friburgo 13
12. Borussia Monchengladbach 13
13. Augusta 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. Heidenheim 8
17. St. Pauli 7
18. Magonza 6
MARCATORI
14 reti: Kane (Bayern Monaco)
8 reti: Burkardt (Eintracht)
7 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Diaz (Bayern Monaco)