Real, Mbappé quasi pronto: potrebbe tornare in campo nel match di ritorno col City

Dopo quasi tre settimane lontano dai campi a causa di una distorsione al ginocchio sinistro, Kylian Mbappé sembra pronto a tornare in campo. L’attaccante francese, assente dal match perso contro l'Osasuna il 21 febbraio, ha lavorato intensamente negli ultimi giorni e potrebbe essere disponibile già per l’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Manchester City, in programma martedì prossimo alle 21:00.

Mbappé aveva trascorso la settimana precedente a Parigi sotto la supervisione dello staff medico del Real per curare la distorsione, tornando a Madrid lunedì per riprendere gradualmente corsa e movimenti specifici. Il club ha pubblicato alcune immagini dei lavori di recupero, confermando lo stato positivo del campione del mondo 2018. Se i prossimi test medici confermeranno il pieno recupero, Mbappé non solo farà parte del gruppo per il ritorno di Champions, ma sarà anche incluso nella lista dei convocati di Didier Deschamps per il raduno di marzo. Il giocatore potrebbe così avere minuti nelle amichevoli negli Stati Uniti contro il Brasile, il 26 marzo a Foxborough, e contro la Colombia, il 29 marzo a Landover.

Un ritorno che lo staff del Real considera sorprendentemente rapido: "Siamo piacevolmente stupiti dalla sua capacità di recuperare così in fretta", spiegano, sottolineando come Mbappé possa tornare presto a guidare l’attacco dei Blancos e della Francia.