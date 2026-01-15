Ufficiale Rinforzo di spessore per l'Auxerre: dal Bournemouth ecco Faivre in prestito secco

L’Auxerre ha ufficializzato l’arrivo di Romain Faivre, che vestirà la maglia numero 28. Il centrocampista offensivo francese, 27 anni, approda in Borgogna in prestito secco dal Bournemouth, senza opzione di riscatto.

Faivre porta con sé un bagaglio di esperienza tutt’altro che trascurabile. In Ligue 1 ha già collezionato 135 presenze, indossando le maglie di Monaco, Lione, Brest e Lorient, con un bilancio di 27 gol e 18 assist. Numeri che raccontano un profilo ormai consolidato nel panorama del calcio francese. Dotato di un sinistro di grande qualità, tecnica raffinata e notevole lucidità nell’ultimo passaggio, Faivre si è imposto negli anni come una delle certezze del campionato, caratteristiche che avevano spinto il Bournemouth a investire su di lui nel 2023.

Dopo una prima parte di stagione trascorsa in prestito all’Al-Taawoun, in Arabia Saudita, l’ex nazionale francese Under 21 (8 presenze e 2 reti) torna ora in Europa e ritrova la Ligue 1 con l’ambizione di rilanciarsi. Per l'Auxerre si tratta di un innesto di spessore, chiamato a portare qualità, esperienza e soluzioni offensive in una fase cruciale della stagione.