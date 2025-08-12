Ufficiale Rinforzo in attacco per il Bayer Leverkusen: dall'Az Alkmaar arriva il giovane Poku

Rinforzo in attacco per il Bayer Leverkusen. Il club di Bundesliga, tramite i propri canali, ha comunicato di aver ingaggiato il nazionale olandese under 21 Ernest Poku. L’esterno arriva dall’AZ Alkmaar, squadra della massima serie olandese, e ha firmato con il club delle “Aspirine” un contratto valido fino al 30 giugno 2030.

"Ernest Poku è un eccellente esterno a tutta fascia, capace di dare un contributo importante alla nostra offensiva grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling", ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes, descrivendo le qualità del 21enne nato ad Amburgo. "È tecnico e determinato: con il suo ritmo e la sua dinamicità amplia enormemente le nostre possibilità di gioco", ha aggiunto Rolfes.

Il velocista alto 1,76 m ha collezionato 14 presenze con la nazionale olandese U21 e disputato 48 partite in Eredivisie con l’Alkmaar, oltre a 10 apparizioni in UEFA Europa League. "Ora non vedo l’ora di fare il salto a Leverkusen e giocare in Bundesliga", ha commentato Poku. "Questo è un grande club, una squadra da Champions League! Sono felice che il Bayer 04 mi dia questa opportunità".