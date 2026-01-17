Riuscirà il Lens a rispondere al PSG e a riprendersi la vetta? Le partite in programma in Ligue 1
Il 3-0 del PSG contro il Lille mette pressione al Lens. La formazione giallorossa può tornare in vetta alla classifica solo se si impone davanti al pubblico amico contro l'Auxerre. Sfida in trasferta invece per Nizza e Olympique Marsiglia. I rossoneri della Costa Azzurra saranno ospiti del Tolosa mentre la squadra di De Zerbi se la vedrà, sempre oggi, sul campo dell'Angers.
Venerdì 16 gennaio
Monaco-Lorient 1-3
Paris Saint-Germain-Lille 3-0
Sabato 17 gennaio
Lens-Auxerre
Tolosa-Nizza
Angers-Olympique Marsiglia
Domenica 18 gennaio
Strasburgo-Metz
Nantes-Paris FC
Rennes-Le Havre
Lione-Brest
La classifica di Ligue 1
Paris Saint-Germain 42 (18 partite)
Lens 40 (17)
Marsiglia 32 (17)
Lilla 32 (18)
Lione 30 (17)
Rennes 30 (17)
Strasburgo 24 (17)
Tolosa 23 (17)
Monaco 23 (18)
Angers 22 (17)
Brest 22 (17)
Lorient 22 (18)
Le Havre 18 (17)
Nizza 18 (17)
Paris FC 16 (17)
Nantes 14 (17)
Auxerre 12 (17)
Metz 12 (17)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.