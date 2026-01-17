"Lutto nel calcio italiano: morto il presidente Rocco Commisso". Le aperture dei quotidiani esteri

Come un fulmine a ciel sereno la notte dei tifosi della Fiorentina, e di tutto il mondo del calcio italiano e non solo, è stata segnata da una terribile notizia: la scomparsa del patron viola Rocco Commisso all'età di 76 anni.

L'annuncio è rimbalzato sui quotidiani di tutta Europa. "È morto il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso" scrive in Francia L'Equipe, che aggiunge: "È stato fondatore, presidente e CEO di Mediacom, un'importante società di telecomunicazioni che ha servito oltre tre milioni di case e aziende in 22 stati. Appassionato di football, è diventato proprietario dei New York Cosmos nel 2017, che ha venduto quest'estate, prima di acquisire la Fiorentina nel 2019. Sotto la sua guida, la Fiorentina ha raggiunto, e perso, tre finali: la Coppa Italia (2023) e la Conference League (2023, 2024)".

In Spagna Diario As titola: "Lutto nel calcio italiano: muore il presidente della Fiorentina" e scrive: "Commisso soffriva da tempo di una malattia, ma la notizia è stata una sorpresa assoluta per il calcio italiano, visto che era stato visto a Firenze con la squadra nelle ultime settimane. Era una figura carismatica, molto amato dai tifosi, ed era rimasto profondamente colpito dalla scarsa prestazione della squadra". Anche Marca riserva un apertura al proprietario viola: "Muore Commisso, presidente della Fiorentina", il titolo. E poi: " Durante il suo mandato, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League (2023 e 2024), una semifinale dello stesso torneo (2025) e una semifinale di Coppa Italia (2023). Ora, dopo alcune stagioni memorabili, la squadra si trova in zona retrocessione. Inoltre, Commisso è stato fondatore (1995), presidente e CEO della società di telecomunicazioni americana MediaCom , che gli è valsa un posto nella prestigiosa lista Forbes 400 grazie alla sua illustre carriera nel settore della televisione via cavo durata quasi 50 anni. La sua carriera professionale è iniziata in Pfizer, ma ha lavorato anche presso la Chase Manhattan Bank (ora JP Morgan Chase) e successivamente presso la Royal Bank of Canada. Nel gennaio 2017, Commisso ha acquisito una quota di maggioranza dei New York Cosmos , di cui è rimasto proprietario fino al luglio 2025, quando la squadra è stata acquisita dalla North Jersey Pro Soccer. La famiglia Commisso, tuttavia, mantiene una quota di minoranza nel club".

Un ricordo anche in Olanda dal De Telegraaf, che sul suo sito scrive: "È mancato il proprietario della Fiorentina Rocco B. Commisso (76): "Severo, ma amorevole e gentile"".