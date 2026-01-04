Ligue 1, il PSG si aggiudica il derby di Parigi: 2-1 al Paris FC e -1 dalla capolista Lens

Il Paris Saint-Germain si aggiudica il derby di Parigi battendo per 2-1 i cugini del Paris FC. Nella gara valida per il 17° turno di Ligue 1 la truppa di mister Luis Enrique si è imposta grazie alle reti di Doué su assist di Fabian Ruiz al 45' e Dembelé su assisti di Zaire-Emery al 53'. Di Geubbels su rigore la rete che aveva illuso gli ospiti al 51'. Grazie a questo successo il PSG accorcia sulla capolista Lens, consolidando il secondo posto a -1 dalla vetta.

Il programma completo della 17^ giornata di Ligue 1

Venerdì 2 gennaio

Tolosa - Lens 0-3

Sabato 3 gennaio

Monaco - Lione 1-3

Nizza - Strasburgo 0-1

Lille - Rennes 0-2

Domenica 4 gennaio

Marsiglia - Nantes ore 0-2

Le Havre - Angers ore 2-0

Lorient - Metz ore 2-1

Brest - Auxerre ore 1-1

Paris Saint Germain - Paris FC 2-1

La classifica di Ligue 1

Lens 40 (17 partite giocate)

Paris Saint-Germain 39 (17)

Marsiglia 32 (17)

Lilla 32 (17)

Lione 30 (17)

Rennes 30 (17)

Strasburgo 24 (17)

Tolosa 23 (17)

Monaco 23 (17)

Angers 22 (17)

Brest 22 (17)

Lorient 19 (17)

Le Havre 18 (17)

Nizza 18 (17)

Paris FC 16 (17)

Nantes 14 (17)

Auxerre 12 (17)

Metz 12 (17)