Romario è sicuro: "Senza Neymar il Brasile ha meno possibilità di vincere il Mondiale"

La lista del Brasile per il Mondiale 2026 è tutt’altro che definita. Il grande interrogativo, ovviamente, resta Neymar: la sua presenza alla Coppa del Mondo è in forte dubbio, anche perché la lunga sequenza di infortuni degli ultimi anni e la scarsa continuità mostrata al Santos per problemi fisici sono un fardello pesante.

A difendere il fuoriclasse verdeoro è intervenuto Romario che, in un’intervista a Veja Magazine, non ha usato mezzi termini: "La sua mancanza sarebbe un danno enorme. Senza Neymar, il sesto titolo mondiale si allontana". Per l’ex campione del mondo, l’attaccante è l’unico in grado di garantire quel tocco di genialità che storicamente ha reso unica la Seleção. "Senza di lui, purtroppo, il Brasile rischia di diventare una nazionale come tante", ha aggiunto.

L’ultima apparizione di Neymar con la maglia del Brasile risale al 17 ottobre 2023, nella sfida contro l’Uruguay, partita segnata dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. Da allora, quattro commissari tecnici si sono alternati sulla panchina verdeoro senza mai richiamarlo. Ancelotti, pur definendolo "il giocatore più talentuoso del Paese", è stato chiaro: Neymar verrà convocato solo se sarà al 100% della condizione fisica. Nel frattempo, il Brasile si prepara a due test di altissimo livello contro Francia e Croazia, in programma a fine marzo. Amichevoli decisive, non solo per valutare lo stato della squadra, ma anche per iniziare a delineare i 26 nomi che voleranno al Mondiale del 2026.