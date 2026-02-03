Saint-Maximin vittima di insulti razzisti dopo l'addio al Club America: il Lens chiude i commenti

Allan Saint-Maximin, da poche ore nuovo giocatore del Lens, è stato bersaglio nelle ultime ore di una violenta ondata di insulti razzisti su Instagram, provenienti in larga parte da utenti di lingua spagnola. Il club francese è intervenuto con decisione, condannando pubblicamente quanto accaduto attraverso un comunicato ufficiale.

Il Lens ha definito "inaccettabili" i messaggi d’odio rivolti all’esterno offensivo e ha annunciato la chiusura della sezione commenti sotto alcune pubblicazioni sui propri canali social, spiegando che continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le sue piattaforme restino spazi sani e rispettosi. "Club cittadino e impegnato, il Racing ribadisce il proprio attaccamento ai valori di rispetto e tolleranza e si schiera al fianco di Allan e dei suoi cari, offrendo loro pieno e totale supporto", si legge nella nota.

L’episodio arriva a poche settimane dall’addio di Saint-Maximin al Club América. A fine gennaio, infatti, il calciatore aveva lasciato il Messico dopo aver denunciato episodi di razzismo subiti dai propri figli, una vicenda che aveva già sollevato grande indignazione e acceso il dibattito internazionale sul tema. Il nuovo attacco sui social rappresenta dunque una dolorosa continuità con quanto vissuto recentemente dal giocatore, che sperava di lasciarsi alle spalle questa esperienza con il ritorno in Europa. Il Lens, con una presa di posizione netta, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione, dentro e fuori dal campo.