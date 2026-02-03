Ufficiale Il Lens cede Morgan Guilavogui: l'attaccante guineano si trasferisce negli Stati Uniti

Il Real Salt Lake alza il livello in vista dell’inizio della stagione MLS 2026 annunciando l’ingaggio dell’attaccante guineano Morgan Guilavogui. Il club dello Utah ha acquisito il giocatore a titolo definitivo dal Lens, formazione della Ligue 1 francese, con un contratto valido fino al 2028/29 e opzione per la stagione successiva. Guilavogui occuperà uno slot da Designated Player, segnale chiaro delle ambizioni di RSL.

Classe 1998, nato a Tolone, l’attaccante arriva negli Stati Uniti dopo diverse esperienze di alto livello in Europa. Alto 1,88 metri, Guilavogui è un profilo offensivo estremamente duttile: può agire da punta centrale, esterno su entrambe le fasce o trequartista. Con la maglia del Lens ha collezionato 46 presenze complessive in Ligue 1 dal 2023, realizzando tre reti, intervallate da una stagione in prestito al St. Pauli, in Bundesliga, dove si è messo in evidenza con sette gol in 27 partite, risultando il miglior marcatore del club tedesco.

Prima del salto definitivo nel calcio di vertice, Guilavogui si era affermato in Ligue 2 con il Paris FC, segnando 32 gol in 87 presenze e mostrando una crescita costante che lo ha portato al trasferimento al Lens. A livello internazionale vanta 18 presenze con la Guinea, con due reti entrambe decisive nel 2023.