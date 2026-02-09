Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Endrick, il futuro è già scritto. L'agente: "Non ci sono dubbi, tornerà al Real Madrid"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 17:42Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il caso dell’espulsione contro il Nantes resta sullo sfondo, ma al centro del dibattito sul presente e soprattutto sul futuro di Endrick ci sono le parole del suo agente Thiago Freitas, che ha fatto chiarezza sul percorso del talento brasiliano e sulle scelte che lo hanno portato in prestito all’Olympique Lione. Intervenuto sul canale Win Win, Freitas ha respinto qualsiasi dubbio sull’adattamento del suo assistito: “Endrick non ha avuto alcun problema di inserimento. Ha segnato alla prima presenza in Champions League, in Liga e in Copa del Rey. I numeri parlano chiaro”.

Poi il passaggio chiave sul Real Madrid e sul minutaggio limitato vissuto in Spagna: “Quando arrivi in un club come il Real e davanti a te ci sono otto dei dieci migliori attaccanti del mondo – Vinícius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo – è normale che un ragazzo di 18 anni giochi poco. Inoltre non ha fatto la preparazione estiva ed è stato infortunato: restare fuori tre o quattro mesi in un contesto simile rende tutto più complicato”.

Freitas ha poi fugato ogni incertezza sul futuro: “Il prestito al Lione è di sei mesi, senza diritto di riscatto. Non ci sono segreti: Endrick tornerà al Real Madrid a fine stagione”. Infine, uno sguardo prudente al domani: “Endrick pensa solo alla prossima partita. Parlare ora della prossima stagione non ha senso”. Un messaggio netto, che ridimensiona le polemiche e riporta il focus su crescita e continuità.

