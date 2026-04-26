Rosenior esonerato, poi Chelsea salvato da Robert Sanchez: "Ci siamo detti questo tra noi"

Robert Sanchez ha giocato una delle sue migliori partite con la maglia del Chelsea. Il portiere spagnolo ha compiuto un paio di parate eccellenti nella semifinale di FA Cup contro il Leeds oggi, permettendo ai Blues di mantenere la porta inviolata e qualificarsi alla finalissima contro il Manchester City. Provvidenziale specialmente su Aaronson nei primi minuti. "È fantastico. I ragazzi hanno reagito come avrebbero dovuto", ha dichiarato ai microfoni di TNT Sports dopo l'1-0 vincente e i giorni pesanti in seguito all'esonero dell'ormai ex tecnico Rosenior. "Abbiamo cercato di restare tutti positivi in allenamento e ora abbiamo la possibilità di giocare un'altra finale. È qualcosa per cui abbiamo lavorato tanto ed è incredibile".

"Sono felice", ha aggiunto. "Cerco sempre di fare il mio lavoro. Attraversiamo alti e bassi, ma sono molto soddisfatto della stagione che ho disputato, ma l'importante è finirla in bellezza. Mancano quattro partite di Premier League e una finale". Poi svela sul gol di Enzo Fernandez, assistito da Pedro Neto: "Nasce direttamente dal campo di allenamento. Lo proviamo spesso", ha detto Robert Sanchez. "Loro lottano sulla seconda palla. Perfetto. Si meritano momenti come questo. È bello restituire qualcosa ai tifosi dopo un periodo difficile".

Cosa ha cambiato Calum McFarlane? "Ha mantenuto un clima positivo e ci ha spinti a concentrarci sulle prossime gare", l'opinione offerta dall'estremo difensore del Chelsea. "Ci siamo detti che mancavano 6 partite e ora spetta a noi cercare di vincere la finale". Sulla vittoria della finale: "Significherebbe molto dopo una stagione complicata, quindi andremo lì a lottare su ogni pallone".