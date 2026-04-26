Farioli, passo da gigante verso il titolo: Estrela superato, mancano solo 4 punti al Porto
Sono stati 5 minuti di recupero lunghi in casa dell'Estrela, dopo un match avvincente e da occasioni ambo le parti, ma alla fine è il Porto a trionfare 2-1: decisiva la doppietta di Gul nel primo tempo (il primo gol su rigore). Con questo successo il tecnico italiano a capo dei dragoni, Francesco Farioli, si è portato a 82 punti. Consolidando la vetta e lo stacco a +7 su Mourinho e il Benfica secondi.
La Liga Portugal non è ancora chiusa matematicamente, anche se mancano tre partite al termine della stagione. Con 4 punti nelle restanti gare, però, il Porto sarà campione in via ufficiale e nessun'altra rivale potrà negarlo.
Il Santa Clara invece ribalta lo Sporting Braga, da 0-1 a 2-1 tra le mura amiche, allontanandosi sensibilmente dalla zona retrocessione. Mentre gli ospiti si ritrovano stoppati e a rischio accorcio del Famalicao nel prossimo turno di campionato.
La classifica
1. Porto 82 punti
2. Benfica 75
3. Sporting 71
4. Braga 56
5. Famalicao 51
6. Gil Vicente 46
7. Guimaraes 42
8. Moreirense 39
9. Alverca 38
10. Estoril 37
11. Arouca 35
12. Rio Ave 34
13. Santa Clara 32
14. Nacional 31
15. Estrela 28
16. Casa Pia 26
17. Tondela 21
18. AFS 13