Farioli, passo da gigante verso il titolo: Estrela superato, mancano solo 4 punti al Porto

Sono stati 5 minuti di recupero lunghi in casa dell'Estrela, dopo un match avvincente e da occasioni ambo le parti, ma alla fine è il Porto a trionfare 2-1: decisiva la doppietta di Gul nel primo tempo (il primo gol su rigore). Con questo successo il tecnico italiano a capo dei dragoni, Francesco Farioli, si è portato a 82 punti. Consolidando la vetta e lo stacco a +7 su Mourinho e il Benfica secondi.

La Liga Portugal non è ancora chiusa matematicamente, anche se mancano tre partite al termine della stagione. Con 4 punti nelle restanti gare, però, il Porto sarà campione in via ufficiale e nessun'altra rivale potrà negarlo.

Il Santa Clara invece ribalta lo Sporting Braga, da 0-1 a 2-1 tra le mura amiche, allontanandosi sensibilmente dalla zona retrocessione. Mentre gli ospiti si ritrovano stoppati e a rischio accorcio del Famalicao nel prossimo turno di campionato.

La classifica

1. Porto 82 punti

2. Benfica 75

3. Sporting 71

4. Braga 56

5. Famalicao 51

6. Gil Vicente 46

7. Guimaraes 42

8. Moreirense 39

9. Alverca 38

10. Estoril 37

11. Arouca 35

12. Rio Ave 34

13. Santa Clara 32

14. Nacional 31

15. Estrela 28

16. Casa Pia 26

17. Tondela 21

18. AFS 13