Osimhen strapazza il Fenerbahce 3-0: Galatasaray a +7, il titolo ormai è a un passo
Un gollonzo in precaria coordinazione di Victor Osimhen, poi un secondo tempo dominato con rigore di Yilmaz e tris dell'ex Fiorentina Torreira: il Galatasaray si prende il derby di Istanbul ai danni del Fenerbahce, Guendouzi e compagni vengono disintegrati 3-0.
Un colpaccio dei giallorossi di Buruk, soprattutto anche grazie all'ex Napoli che ha raggiunto quota 13 gol in campionato turco: il Galatasaray dà una mazzata alla Super Lig e alle residue speranze del Fenerbahce, seminando i canarini di 7 punti di vantaggio. A tre giornate dalla fine della stagione.
Il risultato
Galatasaray - Fenerbahce 3-0
40' Osimhen, 67' rigore Yilmaz, 83' Torreira
La classifica
1. Galatasaray 74 punti
2. Fenerbahce 67
3. Trabzonspor 65
4. Besiktas 55
5. Basaksehir 51
6. Goztepe 51
7. Samsunspor 42
8. Rizespor 37
9. Konyaspor 37
10. Gaziantep 37
11. Kocaelispor 36
12. Alanyaspor 33
13. Kasimpasa 31
14. Genclerbirligi 28
15. Eyupspor 28
16. Kayserispor 26
17. Karagumruk 20