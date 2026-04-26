Kessie conquista la Champions asiatica: il 7° trofeo in carriera, ma con l'Arabia ha chiuso

L'Al Ahli si è consacrato Campione-bis della Champions League asiatica (AFC Champions League). È bastata una vittoria di misura contro i giapponesi del Machida, una rete di Al Buraikan su assist di Franck Kessié. Tutto dopo aver giocato in 10 uomini per oltre 50 minuti. L'ex centrocampista di Atalanta e Milan, dal 2023 nella squadra saudita, ha sollevato in cielo il secondo trofeo continentale di fila per il club. E guarda caso venendo eletto MVP assoluto del torneo.

L'ivoriano di 29 anni è tornato a dominare in un grande torneo, dopo essere stato protagonista nello scudetto del Milan di Stefano Pioli e attore principale nella Liga vinta dal Barcellona. Poi volto principale nella vittoria della Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, oltre che nella qualificazione ai Mondiali di quest'estate. E ora, protagonista nel secondo titolo consecutivo di Champions League asiatica dell'Al Ahli.

Ora il futuro è da chiarire in fretta. Infatti la "piovra" di centrocampo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Al Ahli, di rinnovo con il club saudita non se ne parla: stando alle informazioni raccolte da TMW, la sua volontà è quella di fare ritorno in Europa. Non solo, l'Italia sarebbe la sua meta preferita. Dalla Juventus alla Roma del suo ex allenatore Gasperini, passando per Fiorentina e Como, svariati club si erano informati sul suo conto la scorsa estate. Ma scaduti i 12 mesi di faraonico contratto, al termine della stagione Kessie potrà tornare nel calcio che conta.