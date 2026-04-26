Bundesliga, Friburgo distrutto: il Borussia Dortmund blinda la qualificazione in Champions
Il Borussia Dortmund vince meritatamente per 4-0 contro il Friburgo, blindando così la qualificazione in Champions League. La partita si era già virtualmente chiusa dopo i primi 45 minuti, giocati a senso unico.
Nel secondo tempo i biancorossi erano riusciti a segnare il gol del momentaneo 1-3, che però è stato annullato. Così, poco prima del fischio finale, Fabio Silva ha siglato la rete del definitivo 4-0. Sconfitta schiacciante, ma Friburgo ancora a contatto con l'ultimo spot utile per la zona Europa. A pari punti con l'Eintracht Francoforte (43).
Bundesliga, il programma del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Mainz - Bayern Monaco 3-4
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0
Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1
Colonia - Bayer Leverkusen 1-2
Heidenheim - St. Pauli 2-0
Amburgo - Hoffenheim 1-2
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema 1-1
Borussia Dortmund - Friburgo 4-0
Classifica
1. Bayern Monaco 82
2. Borussia Dortmund 67
3. Lipsia 62
4. Stoccarda 57
5. Hoffenheim 57
6. Leverkusen 55
7. Friburgo 43
8. Francoforte 43
9. Augusta 37
10. Magonza 34
11. Werder Brema 32
12. Union Berlino 32
13. Mönchengladbach 32
14. Colonia 31
15. Amburgo 31
16. St Pauli 26
17. Wolfsburg 25
18. Heidenheim 22