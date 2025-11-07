Ruan Pablo illumina il Mondiale Under-17: è già promesso al City di Guardiola

Ruan Pablo è già la stella del Mondiale Under 17, competizione che ha cominciato con una prestazione da autentica star. L’attaccante brasiliano, già eletto MVP del Sudamericano di categoria, ha guidato il trionfo della Seleção contro l’Honduras, confermando di essere una delle promesse più brillanti del calcio mondiale.

Ambidestro, potente e dotato di una tecnica sopraffina, Ruan Pablo combina forza fisica e fantasia in egual misura. Pur arrivando acciaccato al torneo, il tecnico Eduardo Patetuci lo ha atteso fino all’ultimo momento e ha avuto ragione: nel debutto, il giovane talento ha segnato con un destro secco dalla distanza dopo un assist di Zé Lucas, iniziando al meglio la cavalcata iridata.

I numeri parlano per lui: 67% di dribbling riusciti, 84% di precisione nei passaggi e 75% di duelli vinti. "Iniziare con una vittoria è fondamentale, ci dà fiducia per il prossimo match. Ho giocato bene e voglio ringraziare i miei compagni. Se Dio vuole, vinceremo il Mondiale", ha dichiarato dopo la gara. A soli 17 anni, è già il debuttante più giovane della storia del Bahia (16 anni e un giorno), e ha segnato un gol in 12 presenze da professionista. Ha rinnovato fino al 2027 e vanta una clausola da 200 milioni di euro, la più alta del Brasileirão.

Di proprietà del City Group, è già nel mirino del Manchester City - dove trascorse una settimana di prova lo scorso Natale - e del Girona. A Bahia lo considerano il futuro del club. A Manchester, qualcuno già lo chiama "la nuova bestia di Pep".