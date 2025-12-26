Salah, rigore di cucchiaio: 1-0 col Sudafrica, l'Egitto vola subito agli ottavi di Coppa d'Africa

Lo stretto indispensabile, ma alla fine è l'Egitto a passare. I Faraoni fanno l’essenziale e con un gol su rigore osé di cucchiaio di Mohamed Salah - ex Roma e Fiorentina ora al Liverpool - poco prima dell’intervallo, prima di soffrire per tutto il secondo tempo dopo il cartellino rosso a Hany contro il Sudafrica, reggono per oltre dieci minuti di recupero. Finisce 1-0 e la ciurma del CT Hassan si qualifica ufficialmente per il turno successivo.

Sono bastate due piccole vittorie contro lo Zimbabwe (2-1 ) e il Sudafrica (1-0) per sbarcare gli ottavi di finale. È la prima Nazionale della competizione continentale a balzare al turno ad eliminazione diretto. Ma prima, come da programma, l'Egitto dovrà affrontare il match contro l'Angola che potrà elevare ulteriormente umore e motivazione per il prosieguo del cammino lungo questa Coppa d'Africa 2025.

Il risultato

Egitto - Sudafrica 1-0

45' Salah (E)

Classifica Gruppo B

1. Egitto 6

2. Sudafrica 3

3. Zimbabwe 1

4. Angola 1

Il programma di oggi

Angola - Zimbabwe 1-1

Zambia - Comore ore 18:30

Marocco - Mali ore 21:00