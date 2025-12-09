Salah via a gennaio? L'egiziano si fa un selfie nella palestra vuota del centro sportivo

Il futuro di Mohamed Salah a Liverpool appare sempre più incerto. Sabato scorso, la leggenda egiziana è esplosa dopo essere rimasta in panchina per la terza volta consecutiva in campionato, denunciando pubblicamente il suo malcontento per il trattamento ricevuto nel club che lo ha consacrato. "Quest’estate ho ricevuto molte promesse, e invece sono stato in panchina per tre partite. Sembrava ci fosse un buon rapporto con l’allenatore, ma ora non c’è più. Ho la sensazione che qualcuno non mi voglia più qui", ha dichiarato Salah, scatenando un vero terremoto mediatico in Inghilterra.

Le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi comprende il suo sfogo, e chi invece critica duramente il numero 11 dei Reds. Tra i più severi, l’ex difensore e opinionista Jamie Carragher ha parlato di "gesto orchestrato con il suo agente per creare tensione e rafforzare la propria posizione", gettando ulteriore ombra sul rapporto tra Salah e il club. In questo clima, anche l’allenatore Arne Slot ha confermato di non sapere se Salah, nel frattempo escluso dalla gara di Champions League contro l’Inter, tornerà a giocare con i Reds. La stampa inglese non nasconde i dubbi ed è convinta che la dirigenza avrebbe già deciso di cederlo nella finestra invernale.

Intanto, Salah questa mattina è stato fotografato in palestra da solo, mentre i compagni sono a Milano per affrontare i nerazzurri: un’immagine che sottolinea ulteriormente l’isolamento e la tensione in casa Liverpool. La stagione potrebbe quindi riservare all’egiziano una separazione prematura e inaspettata.